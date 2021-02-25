ذات مساء في العام 1958، كان ثروت عكاشة عائداً للتوّ إلى منزله، بعد حضوره عرضاً لأوبرا «بوريس جودونوف» للمؤلف الموسيقي موديست موسورجسكي، على أحد مسارح روما، حيث كان يعمل سفيراً لمصر في إيطاليا، حين سمع في نشرة الأخبار على الإذاعة المصرية خبر تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ضمّت اسمه وزيراً للثقافة.

خلال أربع عشرين ساعة أصبح عكاشة في القاهرة، وهناك التقاه رئيس الجمهورية، جمال عبد الناصر، الذي اختاره هو بالذات، وزيراً للثقافة، وفي اللقاء قال له عبد الناصر:«لم أدعك لشغل وظيفة شرفية، بل لأنني أعرف أنك ستحمل عبئاً لا يجرؤ على التصدّي لحمله إلا قلة (...)، مهمتك هي تمهيد المناخ الثقافي لإعادة صياغة الوجدان المصري.. وتذكّر، أن بناء المصانع أسهل.. بناء الإنسان صعب جداً».

الجميع، في مصر وخارجها، يدرك اليوم أن اختيار عبدالناصر لثروت عكاشة لهذا المنصب، كان في محله تماماً، والشواهد على ذلك أكثر من أن تعدّ، فإلى هذا الرجل يعود فضل كبير في وضع مداميك البنية التحتية للثقافة في مصر، وفي النهضة الثقافية والفنية التي طبعت تلك المرحلة، وما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم.

بصورة من الصور يمكن مقارنة ما فعله عكاشة في مجال الثقافة، بما فعله طه حسين في مجال التعليم، خاصة في جامعة القاهرة، ويمكن القول إن على عملاقين بهذا الحجم ينطبق القول «الرجل المناسب في المكان المناسب»، وهي القاعدة التي تصحّ في كل مكان وزمان، وخاصة في مراحل التأسيس ووضع قواعد النهضة.

جمع عكاشة بين الفكر والعمل، فجعل من وزارة الثقافة مؤسّسة حقيقية؛ فأنشأ عدة هيئات كالمجلس الأعلى لرعاية الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، وأكاديمية الفنون وفرق دار الأوبرا المختلفة، والسيرك القومى ومسرح العرائس، ووضع الأساس لمجموعة متاحف، وإليه يعود فضل كبير في إنقاذ الآثار المصرية في النوبة، وهو صاحب فكرة تأسيس معرض القاهرة للكتاب، الذي عهد بمهمة تنظيمه للدكتورة سهير القلماوي، تلميذة طه حسين والسائرة على خطاه.

في هذا الشهر تمرّ مئوية مولد عكاشة، وبهذه المناسبة أطلقت وزارة الثقافة المصرية فعاليات احتفالية، انطلقت بحفل من دار الأوبرا المصرية لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وتستمر طوال العام الحالي، بينها مؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»، ومؤتمر بالمركز القومي للترجمة لمناقشة ما ترجمه الراحل من أعمال، بينها «معجم المُصطلحات الثقافية»، و«تاريخ الفن الإغريقي»، و«تاريخ الفن الروماني»، «مسخ الكائنات» للكاتب الإيطالي أوفيد، وغيرها.

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