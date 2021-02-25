شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بايدن لـ «سي آي إيه» يؤكد أنه سيركز على التهديد الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد الدبلوماسي الأمريكي المخضرم، وليام بيرنز، المرشح لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية، (سي آي إيه)، بإبقاء الوكالة بمنأى عن السياسة، وقال إن جل تركيزه سيكون على الصين إذا ثُبّت في المنصب.

واختار الرئيس جو بايدن بيرنز ليحل محل مديرة الوكالة جينا هاسبل التي ستتقاعد، وللمساعدة في استعادة استقلاليتها بعدما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب التلاعب بعملاء الاستخبارات لأسباب سياسية.

وقال بيرنز أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن مسيرته المهنية في الشرق الأوسط وروسيا جعلته يقدّر قيمة المعلومات الاستخباراتية التي لا تشوبها شائبة.

وأضاف «تعلمت أن المعلومات الاستخباراتية الجيدة التي تُعرض بأمانة ونزاهة هي خط الدفاع الأول للولايات المتحدة.

وقال بيرنز إن بايدن شدد على أنه «يريد من الوكالة أن تعطيه المعلومات كما هي... وقد تعهدت بأن أفعل ذلك بالضبط، وبأن أدافع عن أولئك الذين يفعلون الشيء نفسه».

كذلك، أخبر بيرنز اللجنة أن الصين كانت التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلاد، مردداً آراء عبّر عنها بايدن، وغيره من كبار المسؤولين في إدارته. وقال إن «جعل الصين خارج المنافسة سيكون أساسياً لأمننا القومي في العقود المقبلة. سيتطلب ذلك استراتيجية طويلة الأجل وواضحة وبمشاركة الحزبين، مدعومة بالتجديد في الداخل، والاستخبارات القوية». (أ.ف.ب)