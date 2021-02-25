نحات وشاعر وامرأة

قصة النحات الصربي نيكولا ماكورا (42 عاماً) التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء، تصلح لأن تكون قصيدة على يد شاعر عنده حساسية ماكورا الذي عاش جانباً من ويلات الحرب في طفولته وشبابه، ولكن بعدما هدأت النار، وانتهت الحرب إلى مخلّفات وحكايات، كان لهذا النحّات الأربعيني ما يُحوّله إلى فن، كأنما يسخر من الحرب أو يُعيد صياغة بعض رموزها إلى أشياء إنسانية جمالية.

صنع ماكورا آلة تشيلو من مُخلّفات مدفع، وصنع جيتاراً من بندقية كانت تستعمل في حرب يوغسلافيا من طراز يُسمى «زاستافا إم 70»، وقام بتجميع كمان من مشط رشاش، وصنع آلات موسيقية أخرى من خوذات وبنادق وبقايا صواريخ، وبإمكانه أن يُحوّل دبابة معطوبة إلى صندوق موسيقي. أوركسترا كاملة من حديد الحرب، وما عليه سوى أن ينقر بأصابعه على الحديد المهمل ليعرف طبيعة الصوت الخارج من هذه الآليات الحربية المحترقة، قبل أن يقوم بطلائها باللون الوردي.

هذه هي القصة الصحفية الخبرية للفنان نيكولا ماكورا، ولكن القصة التي تحت القصة، هي أن الرجل كان يبحث عن الأصوات، كما جاء بالضبط في بداية التقرير المكثف في كلمات قليلة تشبه قصيدة قصيرة.

كان ماكورا يبحث عن صوت الحديد الآخر. المعدن المعطوب وغير الصالح للقتال؛ ذلك الصوت المعدني الميّت الذي عاد إلى الحياة، بفعل الموسيقى المولودة من أصابع إنسان.

قبل سنوات قرأت قصيدة لشاعر عراقي يتحدث فيها عن عش عصفور عثر عليه في خوذة جندي ملقاة بالقرب من صخرة؛ تلك الخوذة التي كانت تحمي رأس الجندي من الرصاص، ها هي الآن على نحو آخر، تحمي هذه الفراخ الحفيفة الهشة، ولكن هذه الصورة الشفافية الإنسانية ما كان لها أن تعيش لولا شفافية ذلك الشاعر الذي يشبه شفافية النحات الصربي.

وقبل سنوات أيضاً، شاهدت صوراً لمزرعة من القنابل المجوّفة المفرّغة، وقد ملأتها سيدة عربية بالتراب، وزرعتها بالورد وشتلات عشبية صغيرة ناعمة، وإن لم تكن تلك السيدة فنانة: رسامة أو شاعرة موسيقية، فهي كذلك لمجرد أنها حولت هياكل القنابل إلى حديقة.

في مثل هذه الصور الإنسانية يجد المرء نفسه وقد كرر سطراً من قصيدة لمحمود درويش يقول فيها: «قَتَلَتْكَ يا مَوْتُ الفنونُ جَميعُها».

بالفن حوّل النحات مشط الرصاص إلى كمان، وحوّل الشاعر خوذة الجندي إلى عش عصفور، وحوّلت المرأة فوارغ القنابل إلى مشتل زهور، وأصبح ما يرمز إلى الموت يرمز إلى الحياة. النحات أمسك بصوت الحديد وجعل منه موسيقى، والشاعر جعل من الخوذة بيتاً لطائر ضعيف، والمرأة دجّنت رمزية القنبلة، وجعلت منها زهرة.

هل نحن بحاجة إلى الفنون: الشعر والرسم والموسيقى والقراءة والمسرحية، والعمارة واللون، لكي نتوصل إلى القيمة الجمالية الغامضة واللامرئية في الأشياء القاسية الثقيلة المحيطة بنا؟

نعم: «قَتَلتْكَ يا موتُ الفنونُ جميعُها».

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