«الزم بيتك».. رئيس الشهر العقاري يوجه رسالة للمواطنين المستقر في شقته وعنده «كهرباء وغاز ومياه».. ويرد على أكاذيب الإرهابية

الشارقة - اميمة ياسر - قال جمال ياقوت، رئيس الشهر العقاري، إن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ينص منذ عام 2005 على منع إدخال المرافق إلى العقارات إلا بعد توثيق العقود.

وأكد ياقوت رئيس الشهر العقاري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن قانون الشهر العقاري اختياري، مردفا «المواطن الذي لديه جميع المرافق، لا يحتاج إلى توثيق العقار إلا إذا رغب بنفسه في تنفيذ هذه الخطوة». حسبما نشر موقع "صدى البلد".

ووجه رسالة إلى المواطين «الزم بيتك، التوثيق اختياري طالما لا تحتاج إلى إدخال أي مرافق»، معلقا «لا يوجد أي جزاء أو عقاب على عدم تسجيل العقارات».

سوق العقارات

ونفى رئيس الشهر العقاري احتمالية تأثير القانون الجديد بالسلب على سوق العقارات، مشيرا إلى أن التسجيل يساهم في ارتفاع سعر الوحدة السكنية.

تشكيل لجنة وزارية

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع الحكومة اليوم بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

ووجه مدبولي بشرح إجراءات التسجيل والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

كما كلف مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

أكاذيب الإخوان

قال رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عدد من مذيعي الجماعة الإرهابية أظهروا رسوما لا يتحصلها الشهر العقاري من المواطنين، مضيفا أنه لا يتم تحصيل رسوم تصديق نقابة المحامين.

وأشار إلى لا يوجد رسم هندسي ولا يوجد رسوم مساحة لأن رسوم العقارات تشملها.

وأكد ياقوت خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الضريبة العقارية قررتها جماعة الإخوان عام 2013.

مزاعم الجماعة الإرهابية

ونفى رئيس مصلحة الشهر العقاري، إدعاءات ومزاعم الجماعة الإرهابية بشأن رسوم الضريبة العقارية بأن متوسط رسوم الوحدات ستصل إلى 500 ألف جنيه، مشددا على أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة.

وأكد: "الرسوم بالشهر العقاري لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لمساحة الوحدات القديمة 100 متر".

ووفقا لـ قانون الشهر العقاري الجديد تصل أقصى رسوم للتسجيل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 200 متر، وألفي جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.