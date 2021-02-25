شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بعد تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس مسجلا أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 730 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 845 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري في نصف عام، كما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 0.9%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى 89.6 نقطة.