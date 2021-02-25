شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط لكن لا يزال قرب أعلى مستوى في 13 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تخلى "برنت" عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، لكنه لا تزال قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة عشر شهراً.



ويتلقى الخام دعما من نقص المعروض العالمي بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب تزامنا مع التعافي التدريجي من جائحة كورونا عالميا.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي مخالفة لتوقعات انخفاض قدره 6.5 مليون برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 63.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% إلى 66.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 67.7 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.