تطوير حقل غاز غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جاء وفق مذكرة تفاهم وقعتها فلسطين ومصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس. ووقع المذكرة من الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، فيما وقعها من الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال. وتأتي الاتفاقية بهدف خدمة الأطراف الشريكة في حقل الغاز والتعاون في تطوير البنية التحتية للحقل، وتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر. وتأتي الاتفاقية بهدف خدمة الأطراف الشريكة في حقل الغاز والتعاون في تطوير البنية التحتية للحقل، وتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

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