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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1482منشأة تجارية زارها مفتشو فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال جولاتهم الرقابية خلال الأسبوع الماضي لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 9 منشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وشدد فرع وزارة التجارة بالمنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية لجميع الاشتراطات الاحترازية، من تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للمتسوقين والموظفين، ولبس الكمامة وعدم التجمع وتجاوز الأعداد المسموح بها داخل المحلات، والتحقق من تفعيل المتسوقين لتطبيق (توكلنا). وشدد فرع وزارة التجارة بالمنطقة على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية لجميع الاشتراطات الاحترازية، من تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للمتسوقين والموظفين، ولبس الكمامة وعدم التجمع وتجاوز الأعداد المسموح بها داخل المحلات، والتحقق من تفعيل المتسوقين لتطبيق (توكلنا).

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