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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التابعة للشركة السعودية للكهرباء، حققت المركز الأول في فئة الإنتاجية ضمن مسابقة (الأفكار العربية 2020) التي نظمتها مجموعة دبي للجودة، في مدينة دبي.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أنها شاركت في المسابقة بفكرة تركز على العمل دون الحاجة إلى تخفيض الإنتاج من الوحدات، من خلال عملية التعبئة مباشرة أثناء تشغيل الوحدات واستمرار إنتاجها على الشبكة الكهربائية online، وحل مشكلة خفض الإنتاج من الوحدات البخارية، عند الحاجة لإعادة تعبئة نظام التبريد الخاص بنظام تبديل سرعات مضخات تغذية المياه.

وأشارت إلى أنه كان يتم تخفيض الإنتاج حتى تتم عملية التعبئة في محطة توليد جنوب جدة ما يتسبب في خسارة 371 ميجاوات لكل وحدة بخارية، أثناء فترة التعبئة التي تستغرق أربع ساعات تقريبا وبمعدل مرتين شهريا، مما يعني خسائر سنوية حوالي 72816 ميجاوات ساعة، ولكن بعد تطبيق الفكرة الإبداعية تمكنت من توفير هذه الكمية المفقودة.