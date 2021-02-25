تنظيم منشآت الاتصالات واستحداث 7 أنشطة في «نطاقات»

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة نص القرار على ما يلي أولا: إلغاء الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) اعتبارا من تاريخ 01 / 08 / 1442هـ حسب الجدول التالي: اسم النشاط الحالي، تقنية المعلومات الاتصالات، ثانيا: استحداث (7) من الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) حسب الجدول التالي وبنسب التوطين الواردة في الملحق لهذا التنظيم: اسم النشاط الجديد، التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات، التشغيل والصيانة للاتصالات، البنية التحتية لتقنية المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، حلول تقنية المعلومات، حلول الاتصالات، أنشطة البريد.ويأتي هذا القرار لتنظيم عمل منشآت هذا القطاع الهام والحيوي، وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل المميزة واللائقة بأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل وإجمالي الناتج المحلي.
نص القرار:
1 إلغاء الأنشطة الرئيسة في برنامج (نطاقات) اعتبارا من 01 / 08 / 1442 حسب الجدول التالي:
اسم النشاط الحالي:
- تقنية المعلومات الاتصالات
اسم النشاط الجديد:
- التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات
- التشغيل والصيانة للاتصالات
- البنية التحتية لتقنية المعلومات
- البنية التحتية للاتصالات
- حلول تقنية المعلومات
- حلول الاتصالات
- أنشطة البريد
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