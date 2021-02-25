دمج الشرقية ومحافظات الرياض تحت مظلة المياه الوطنية مطلع مارس

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وأوضحت في بيان لها أنه وفقا للجدول الزمني المقرر باستكمال دمج محافظات منطقة الرياض تحت مسمى القطاع الأوسط والمنطقة الشرقية تحت مسمى القطاع الشرقي في الأول من شهر مارس 2021م، كمرحلة ثانية من برنامج دمج القطاعات واكتمال مراحل دمج القطاعات الأخرى «الغربي والجنوبي والشمالي» بشكل تدريجي قبل نهاية عام 2021.ويستهدف برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة توفير بيئة حديثة من الممكنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريا وفنيا وتقنيا، من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوازن في مستويات تقديم
خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
وبينت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية وصولا إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.
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