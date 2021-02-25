دعوة «سالك» للاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي

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وأكد المهندس المشيطي، خلال استقباله نائب وزير الخارجية تشيلي والوفد المرافق في مقر الوزارة، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي، مثمنا أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين، وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية، وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.وجرى خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي، وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها، إضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.
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