500 ألف قيمة جائزة الابتكار الرقمي لمساري الأبحاث والاختراعات

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ويتنافس المتقدمون وفق مسارين للجائزة على جوائز يصل مجموعها إلى 500 ألف ريال وفق مسارين: المسار الأول لمشاريع الأبحاث الرقمية يشارك فيها أصحاب المشاريع البحثية من الباحثين والطلاب، أما المسار الثاني فسيكون مخصصا لبراءات الاختراع الرقمية؛ حيث سيشارك فيها حاملو براءات الاختراع، وكلا المسارين يهدفان لتمكين وتحفيز هذه المسارات وتحويلها إلى نماذج أعمال رقمية جديدة.وتأتي الجائزة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم، وبالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبنك التنمية الاجتماعية، بهدف تحفيز ريادة الأعمال والابتكار والأبحاث الرقمية للباحثين والطلاب والرياديين، وسد الفجوة بين الأبحاث العلمية والسوق عبر ربط الجهات البحثية والباحثين في المجالات المختلفة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع الأسواق التجارية ومتطلباتها، وتمكين المشاريع البحثية وبراءات الاختراع من وصولها للأسواق بتحويلها إلى فرصة تجارية ناجحة، إلى جانب تحفيز الباحثين والمخترعين لرفع عدد براءات الاختراع والملكيات المسجلة في المملكة، والمساهمة في رفع المؤشرات العالمية للمملكة والمرتبطة في الأبحاث والاختراعات الرقمية.
ويمكن التقديم على الجائزة ومعرفة تفاصيلها وشروطها بزيارة المنصة الالكترونية: dia.sa، على أن تتم عملية المفاضلة وتقييم المشاريع المسجلة بالمنصة، وترشيح الفائزين، ثم تكريم أفضل خمسة مشاريع مشاركة لكل مسار بعد انتهاء فعاليات المسار وتقييمها من قبل لجنة فنية متخصصة.
مساران للجائزة:
مشاريع الأبحاث الرقمية يشارك فيها أصحاب المشاريع البحثية
براءات الاختراع الرقمية يشارك فيها حاملو براءات الاختراع
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