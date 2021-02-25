«سالك» تورد 355 ألف طن قمح من 3 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) تعميد المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح، بناء على الدعوة التي طرحتها المؤسسة مؤخرا للمستثمرين السعوديين في الخارج، كأحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأوضحت (سالك) في بيان لها، أن توريد الكمية المطلوبة من القمح تأتي من خلال استثماراتها في كل من أوكرانيا وأستراليا وكندا، عبر ست شحنات بداية من شهر مايو لهذا العام وحتى شهر ديسمبر، وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد للمؤسسة.

وأشارت إلى أنها تملك شركة (كونتيننتال فارمز) الأوكرانية بالكامل التي تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا، وشركة (مريدين فارمز) الأسترالية التي تدير211 ألف هكتار زراعي في الأراضي الأسترالية، بالإضافة إلى تملكها 75% من شركة (جي3) الكندية المختصة في تجارة ومناولة الحبوب بالشراكة مع شركة بونجي الأمريكية.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) مملوكة

بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة بالاستثمار المحلي والخارجي وقد وردت العام الماضي عبر ميناء جدة الإسلامي باكورة إنتاج استثماراتها الخارجية بكمية بلغت 60 ألف طن من القمح، قادمة من استثماراتها في جمهورية أوكرانيا.

توريدات (سالك) للقمح

الكمية 355 ألف طن من القمح

المنشأ: أوكرانيا، أستراليا، كندا

عدد الشحنات: 6

التوريد: من مايو إلى ديسمبر 2021

استثمارات سالك في الخارج:

تملك شركة (كونتيننتال فارمز) الأوكرانية التي تدير 195 ألف هكتار زراعي.

تملك شركة (مريدين فارمز) الأسترالية التي تدير 211 ألف هكتار زراعي.

تملك 75% من شركة (جي3) الكندية المختصة في تجارة ومناولة الحبوب.