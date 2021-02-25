شكرا لقرائتكم خبر عن س.ج.. كل ما تريد معرفته للحصول على شهادة النجمة الخضراء للفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "النجمة الخضراء" هى شهادة بيئية تمنح للفنادق التى تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وتهدف لتشجيع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة فى المنشآت الفندقية، لتكون طريقا لتنمية السياحة المستدامة، ونرصد في السطور التالية الإجراءات المطلوبة للحصول على عليها للمنشآت الفندقية:

س- ما هو برنامج النجمة الخضراء؟

ج- تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإدارة هذا البرنامج بالتنسيق مع وحدة السياحة الخضراء بوزارة السياحة والآثار واللجنة التوجيهية للبرنامج والتى تضم شركاء عمل من القطاع الخاص مثل شركتى ترافكو وأوراسكوم ووكالة السياحة والسفر الدولية TUI والوكالة الألمانية للتنمية GIZ .

س- ما هي أهم المعايير الخاصة بالنجمة الخضراء؟

ج- تشمل معايير البرنامج التعامل مع النزلاء فى الفنادق سواء من السياح أو المصريين، والمطابخ وتدريب العاملين، وخفض نسبة استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 30 % وزيادة استخدام الطاقة المتجددة هذا إلى جانب ضمان التعامل السليم مع المخلفات.

س- ما أهمية برنامج شهادة النجمة الخضراء؟

ج- يعد برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصرا هاما لتسويق قطاع الفنادق المصرى ورفع قدرته التنافسية فى ظل الاهتمام العالمى المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة فى جمهورية مصر العربية، حيث تم الاعتراف بالمعايير المستخدمة به دوليا من جانب المجلس العالمى للتنمية المستدامة GSTC .

س- ما هو عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء؟

ج- بلغ عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة 86 فندقا فى 15 مقصد سياحى تحتوى على ما يقرب من 25 ألف غرفة بما يزيد عن 10 %، من إجمالى الطاقة الفندقية فى مصر.

س- ما هى درجات النجمة الخضراء؟

ج- يوجد للنجمة الخضراء ثلاث درجات، نجمة واحدة، ونجمتان، وثلاث نجمات، وتوضع فى صالة الاستقبال بالفندق مع النجمة الحاصل عليها فى تصنيفه الفندقى.

س- هل تلقت غرفة المنشآت الفندقية طلبات جديدة للحصول على النجمة الخضراء؟

ج- على الرغم من الظروف الحالية التى يتعرض لها القطاع بسبب جائحة كورونا، إلا أن البرنامج لا يزال يتلقى طلبات للالتحاق من قبل عدد من الفنادق للحصول على الشهادة، كما قامت بإرجاء تجديد صلاحية الشهادة للفنادق التى تنتهى شهادتها فى العالم الحالى حتى 30 يونيو 2021 .

س- كيف تستفيد الفنادق من شهادة النجمة الخضراء؟

ج- تعمل الغرفة حاليا مع بعض شركاء العمل الدوليين على مشروع تجريبى لإنشاء موقع إلكترونى يهدف لتسيير عملية التفتيش على الفنادق إلكترونيا وكذلك وضع تصنيف مميز للفنادق الحاصلة على الشهادات البيئية على مواقع البحث العالمية، وتهدف الغرفة إلى الاستمرار فى التوسع فى ملف السياحة المستدامة حتى تستطيع تقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقى فور التعافى من الأزمة الحالية.