شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض قليلاً مع تحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تحول المستثمرين بعيدا عن أصول المخاطرة كعملات السلع والإقبال على أصول الملاذ الآمن.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي بشأن حالة الاقتصاد وتطورات السياسة النقدية في ظل جائحة كورونا.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "جون هوبكينز" ان عدد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم يقترب من حاجز مليونين ونصف مليون حالة وفاة.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر النفقات الرأسمالية بالقطاع الخاص الأسترالي ارتفع بنسبة 3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 1.1%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7948، وسجل أعلى سعر عند 0.8008 في حين سجل أقل سعر عند 0.7946.