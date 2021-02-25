شكرا لقرائتكم خبر عن "ينساب" تُعلن عن انتهاء أعمال الصيانة وتشغيل جميع مصانع الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع جلايكول الإيثلين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه بذلك قد تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وتشغيل جميع مصانع الشركة.

يُذكر أن ينساب أعلنت، خلال فبراير الجاري، عن الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية وبدء التشغيل لمصنع الأوليفينات.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال يناير الماضي، عن الإيقاف المجدول لبعض مصانعها لإجراء أعمال الصيانة الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية.

وأفادت الشركة، بأن الأثر المالي المتوقع لأعمال الصيانة الوقائية حسب متوسط الأسعار يقدر بـ 90 مليون ريال.

وتتوقع ينساب، أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف خلال الربع الأول والثاني من العام 2021، على أن تعمل الشركة على الحد من هذا الأثر المالي بالاستخدام الأمثل للمخزون المتوفر لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 332.7 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 170.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة و المباعة، علماً بأنه تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال سعودي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 677.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019.