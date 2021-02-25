شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المواساة" تُوصي بتوزيعات نقدية بقيمة 250 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بقيمة 250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 100 مليون سهم، بحصة من التوزيع تبلغ 2.5 ريال، وببنسبة توزيع تبلغ 25% من القيمة الإسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 161.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 93 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 24% نتيجة مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة، بالإضافة إلى النمو في تحويلات مقام وزارة الصحة خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 384.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 290.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.