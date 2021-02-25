شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات وانخفاض التكاليف تُقلص خسائر "فيبكو" 85% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الخسائر بنسبة 85.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 20.3 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 18.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى نمو مبيعات الشركة التابعة "شركة فبك للصناعة"، وانخفاض التكاليف الإنتاجية نظراً لإعفاء القطاع الصناعي من رسوم العمالة (المقابل المالي للعمالة).

وارتفعت المبيعات إلى 181.5 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 164.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتسويق بشكل طفيف وذلك بسبب انخفاض مصاريف المشاركات في المعارض وإعادة هيكلة بعض الوظائف في أعقاب التأثيرات المصاحبة لفايروس كورونا المستجد.

إضافة إلى انخفاض الطاقة غير المستغلة في الشركة التابعة نتيجة لزيادة كميات الإنتاج وكفاية مخصصات المخزون نظراً لتحسن مستويات الجودة.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 2.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 9.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.