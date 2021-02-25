شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "طيبة للاستثمار" 42.5% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 42.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 98.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 171.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 173.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي للخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

وانخفضت المبيعات إلى 221 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 387.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وعكس مخصص خسائر محتملة بمبلغ 68 مليون ريال تم تكوينه في عام 2018م مقابل التزام ضمان مالي لشركة واحة الألياف الزجاجية (شركة زميلة) وذلك نتيجة بيع الاستثمار في الشركة الزميلة وإعفاء المجموعة من الالتزام الخاص بهذا الضمان المالي.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 106.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.