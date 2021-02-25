شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يحتفل بأول بطولة جماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل نادي مليحة الثقافي الرياضي الذي تأسس في 2010 بأول بطولة جماعية رسمية في مسيرة النادي مساء الجمعة في المجمع الرياضي بالنادي عندما يتوج فريق شباب الصالات بطلاً لدوري الشباب في نسخته الثالثة بعد أن حسم اللقب لمصلحته عن جدارة قبل الجولة الأخيرة برصيد 34 نقطة بفارق 5 نقاط من النصر صاحب الثاني.

ويحضر حفل الختام ومراسم التتويج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبد الرحيم جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مليحة.