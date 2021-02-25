مستثمر صيني يشتري اللوحة (1x) برأس الخيمة

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة عن شراء مستثمر صيني لوحة (الرقم 1)، «الكود x»، في الإمارة، خلال مزاد خاص لأرقام ولوحات السيارات المتميزة، أقيم اليوم الخميس، فيما خصص اللوحة لسيارة فاخرة، من نوع «رولز رويس».

وعلمت ”الخليج 365” أن سعر اللوحة الاستثنائية بلغ قيمة باهظة، بدون الإفصاح عنها.

ووفقاً للهيئة، أعجب رجل الأعمال الصيني بلوحة الأرقام الصادرة من رأس الخيمة، ما دفعه لشرائها، حيث تحمل الرقم 1، كود X، وتركيبها على سيارة فاخرة، في حفل بسيط، احتضنته «قرية إينوك لفحص وتسجيل السيارات» في الإمارة، بحضور المسؤولين المعنيين في الهيئة.

وقال إكسيان جون شو «Xian Jun Xu»، المستثمر الصيني، الذي يعمل في تجارة السيارات: إن جمالية لوحة الأرقام الجديدة في رأس الخيمة وتصميمها المتميز واللافت شكلا الدافع وراء شرائه لوحة الرقم (1) والكود (X)، الذي يبدأ به اسمه، وتخصيصها للسيارة الفاخرة، ما يضيف المزيد من القيمة الجمالية للسيارة، معرباً عن شكره لهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، التي أصدرت لوحات أرقام السيارات المميزة شكلاً وتصميماً.

وأكدت ميسون الذهب، المديرة العامة لهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بالإنابة، أن لوحات أرقام السيارات الصادرة من رأس الخيمة تحظى باهتمام مختلف الفئات والجنسيات، مشيرة لاتخاذها اسم الإمارة شعاراً لها، فيما تحرص الهيئة ومصنع الأرقام على توفير كل ما من شأنه خدمة المجتمع والإسهام في تعزيز مكانة الإمارة، التي تمضي بخطى ثابتة في طرق التطور والتنمية الشاملة على كافة المستويات.

وأوضح عمر المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، أن الشركة تحرص على تقديم خدمات تسعد الجمهور، الراغب باقتناء لوحات مركبات تحمل أرقاماً مميزة، مؤكداً أن اقتناء مستثمر مقيم في الدولة لوحة أرقام مميزة يشير لأدائها الفعال، وقدرتها على استقطاب الراغبين باقتناء الأرقام المميزة لمركباتهم، عبر أفضل الممارسات والمعايير، بشفافية وديناميكية عالية.