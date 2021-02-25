شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات رأس الخيمة» تطلق مبادرة «المفتاح الذكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مشروع مبادرة «المفتاح الذكي» ضمن المشاركة في فعاليات شهر الابتكار 2021 وهو عبارة عن تطبيق ابتكاري يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ويساعد في إحكام الرقابة على المنظومة التشغيلية، والمحافظة على الأصول من خلال خاصية التشغيل الذكي لمركبات الأجرة.

ويساعد التطبيق في التعرف إلى السائق لارتباطه بمنظومة الكاميرات الذكية، يتم من خلالها التعرف بهوية السائق كل 15 دقيقة، لضمان التأكد من هوية السائق طوال فترة تشغيل المركبة، كما أن الخاصية مرتبطة بالعدادات الذكية، وتتيح فتح وإغلاق العداد تلقائياً عند بدء وانتهاء وردية السائق.

وتسهم التقنية في تعزيز العملية التشغيلية، وضمان وجود المركبات في الإمارة من خلال تتبع ساعات عمل السائق في مركبات الأجرة، وتسهم في تقييم أداء العملية التشغيلية وتطويرها.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة أن هذه التقنية ستخدم قاعدة البيانات الضخمة (Big Data) والتي ستسهم في تطوير البنية التحتية للنقل ومعرفة معدل الطلب وساعات الذروة وساعات عمل السائقين الفعلية على المركبات، حيث تعتبر هذه التقنية الأولى من نوعها في الدولة، وتأتي تجسيداً لتوجهات الهيئة بتطوير خدمات استباقية تضمن تحقيق غايتها الخامسة «المرونة والمستقبل».