شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى في «الوطني» تطلِّع على 20 شكوى وتحفظ 11 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة على 20 شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وقررت حفظ 11 شكوى، وإنهاء شكوى واحدة، فيما وجهت اللجنة بمخاطبة بعض الجهات من مختلف القطاعات بشأن 6 شكاوى أخرى، وتم تأجيل مناقشة عدد 2 من الشكاوى.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم بن ثنية مقررة اللجنة، وسمية عبد الله حارب، وعائشة رضا البيرق، وناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس وحميد علي العبار ألشامسي.

ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق لوائح معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات في الشكوى، وعلى من تم توجيه الطلب إليه تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقا للمادة «157» من اللائحة الداخلية للمجلس «يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة «158» على ما يلي: تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وللجنة أن تطلب من الوزارة المختصة بوساطة رئيس المجلس تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات تراها لازمة للعلم والرد على الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز إحدى وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب».

وحسب المادة «159»: «تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه مناسبا في ضوء ما تنتهي إليه دراسة الشكوى».