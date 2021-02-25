شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ديوب تهزم العين وتنهي صيام الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

استعاد الظفرة ذاكرة الانتصارات بعد 5 هزائم وتعادلين في آخر 7 مباريات بفوزه الثمين على ضيفه العين 2-1،في استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 18من دوري الخليج العربي.

ويعود آخر فوز للظفرة عندما هزم حتا في الجولة العاشرة، قبل أن يصوم من الجولة 11 حتى 17،ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد العين عند 30 في المركز الرابع مؤقتاً.

وافتتح ماكيتي ديوب باكورة أهدافه مع الظفرة بعد انضمامه إليه في «الميركاتو الشتوي» بثنائية في الدقيقتين 34 و 77، ورفع رصيد أهدافه إلى 97 هدفاً في الدوري بعدما كان لعب للظفرة من 2011 حتى 2017 وشباب الأهلي من 2017 حتى 2018، بينما سجل للضيوف التوجولي لابا في الدقيقة 50، وأضاع كوندي ركلة جزاء للظفرة في المباراة التي شهدت 3 ركلات جزاء.

أنهى الظفرة الشوط الأول متقدماً على ضيفه العين بهدف سجله العائد السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 34، ودون أول أهدافه مع «الفارس» والسادس تاريخياًَ في مرمى العين، بعد كرة ثلاثية عن طريق بنجامين ايم ورشوفيل غمزها بالكعب في شباك خالد عيسى.

وكان الظفرة الفريق الأفضل في الشوط الأول وفرض أسلوبه، وشكل خطورة على دفاعات العين وفي نفس الوقت نجح في الحد من تقدمه،وأضاع رشوفيل فرصة انفراد في الدقيقة الثانية،وغاب العين معظم فترات الشوط ولم يظهر إلا في محاولات خجولة أخطرها الكرة التي أنقذها ديوب من داخل الشباك في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الثاني احتساب 3 ركلات جزاء بعد مراجعة «فار»، سجل منها العين هدف التعادل عبر لابا ( 50)، وأضاع كوندي ركلة جزاء ارتكبت معه، قبل أن يحرز ديوب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77، وتألق السناني في إبعاد تسديدة شيوتاني، وأضاع المنصوري فرصة للظفرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للظفرة 2-1 أنهى به صيامه الطويل.