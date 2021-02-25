شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يشتكي كثرة التوقفات والغيابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعترف البرتغالي بيدور إيمانويل مدرب العين بأن فوز الظفرة على فريقه 2-1 الخميس في دوري الخليج العربي كان مستحقاً، منتقداً كثرة التوقفات في اللقاء بسبب مراجعة حالات ركلات الجزاء عدة مرات، حيث احتسبت 3 ركلات.

وقال بيدرو«شهدت المباراة توقفات عديدة على مدار الشوطين بلغت ما يقارب 10 مرات، مما ساهم في قتل الحماس وإثارة العصبية عند اللاعبين، ولكن في الأخير الظفرة حصل على نقاط المباراة بعدالة».

وأشار بيدرو إلى أن المباراة كانت صعبة على العين خاصة في الشوط الأول لأن الظفرة أفضل بدنياً، وقال «كنا نعلم أنه إذا حصل الظفرة على الكرة فمن الصعب إيقافه خاصة مع قوة هجومه».

ولفت مدرب الظفرة إلى أن العين عانى جراء فقدان الثلاثي ناكاجيما وأحمد برمان وعلي البلوشي للإصابة، مشيراً إلى أنها غيابات مؤثرة.