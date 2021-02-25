شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى: الحكومة قدمنا حوافز متنوعة للحد من تأثير جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الخميس 25-2-2021 اخبار الاقتصاد المصرى، لعل على راسها اللقاء الذى جمع بين رئيس الوزراء وأعضاء وقيادات غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة وواشنطن تعرف على التفاصيل

رئيس الوزراء: قدمنا حوافز متنوعة للحد من تأثير جائحة كورونا على مجتمع الأعمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، على العلاقة الطيبة الممتدة بين الحكومة وبين غرفة التجارة الأمريكية في العديد من المجالات الاقتصادية ، والتعاون المشترك وتبادل الأفكار ،لافتا ان كوفيد 19 أثر ليس فقط على مصر بل على العالم أجمع، فى حين أن مصر تعاملت مع الأزمة مبكرا وبحلول غير تقليدية برغم تأثيرها على معدل النمو المتوقع لنا الذى كان سيبلغ 6%.

جاء ذلك خلال لقاء لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة بحضور عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي.

أضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت صحة المصريين كأولوية أولى خلال التعامل مع الجائحة من خلال دعم الصحة بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض اعداد المصابين والموتى بسبب الجائحة، وذلك من خلال تطبيق البروتكولات المتعلقة بعلاج المرض وبالتعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة ونشر البرتوكول بوسائل التكنولوجيا المختلفة منعا لانتشار المرض بشكل أكبر، وبالتالي تم تخصيص مليارات الجنيهات للصحة لمواجهة تداعيات المرض بجانب دعم العديد من القطاعات المختلفة التي تأثرت بالجائحة خاصة مبادرة 100 مليون صحة.

أوضح مصطفى مدبولى، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات من البنك المركزى لتخفيف أثار الجائحة على مختلف القطاعات من خلال تأجيل الديون وغيرها من الحوافز التي ساهمت بشكل كبير في احتواء الآثار السلبية.

هالة السعيد: العمل الجماعى والتعاون يقربنا من الوصول إلى تنفيذ أجندة 2063

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء حول تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لأفريقيا تمهيدًا لمشاركة الدول الأفريقية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2021، بحضور البروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وعدد من الوزراء والسفراء الأفارقة.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه المنصة الإقليمية تعد فرصة هائلة لتبادل الخبرات لتوطين ورصد وتقييم مدى تقدم الدول الأفريقية في أهداف التنمية المستدامة بعد عام مليء بالتحديات الاستثنائية بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على العالم أجمع.

المئات يشيعون جثمان المهندس حسين صبور بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر

شيع المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، عصر اليوم الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما شارك في تشييع الجثمان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عمرو جزارين، عمرو فتوح أعضاء الجمعية، محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وكان المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، عصر اليوم الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، قد أدوا صلاة الجنازة على الراحل بمسجد حسن الشربتلي عقب صلاة الظهر، وشارك في صلاة الجنازة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية العقارية، عمرو شعيرة، أحمد منير عز الدين، أعضاء جمعية رجال الأعمال، والنائبان طارق شكري ومحمد السلاب.

الضرائب: حريصون على التواصل مع كل أطراف المجتمع الضريبي خاصة المرشدين السياحيين

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على التواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وحل مشكلاتهم ونشر الوعي الضريبي لديهم، ومن ثم تهتم المصلحة بمد جسور التواصل مع مختلف الفئات وخاصة المرشدين السياحيين الذين يعدون سفراء للوطن في الداخل، ويساهمون في تحسين الصورة الذهنية للدولة لدى كافة شعوب العالم، مشيرًا إلى أن المصلحة قد قامت بعقد بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمرشدين السياحيين وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحل كافة المشكلات ونشر الوعي الضريبي من خلال عقد سلسلة ندوات توعية ضريبية ، وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من إلتزامات وفقا للقوانين الضريبية المختلفة .

الحكومة تكشف تفاصيل نسب تنفيذ مشروعات محافظة القاهرة ..فيديو وصور

استعرضت الحكومة، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، وتشمل (تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة – ممشى أهل مصر – منطقة مثلث ماسبيرو – منطقة سور مجرى العيون)، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وأكدت الحكومة، أنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، وبلغت نسبة تنفيذ بعض الأعمال بالمشروع 95 %، ويضم المشروع 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، والمارينا، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات وبرجولات بمنطقة اللسان.

وأضافت، أنه جارٍ تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية للأعمال بالقطاع الأول 98 %، وتضم المرحلة الأولى من الممشى، ما يلى: ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، و5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجارياً، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، و3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 متراً وتسع 1240 فرداً، ومسرحجججج بمساحة 275 م2 ويسع 772 فرداً، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.