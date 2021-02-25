شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع للجلسة الثانية بضعوط هبوط قطاعى البنوك والتأمين والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع 19 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 12.35%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 5.97%، ثم سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 4.39%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 3.11%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 546 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.94%.
في سياق متصل أعلنت شركة أركان لمواد البناء، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بخصوص تعديل القرض البنكي طويل الأجل.
في السياق ذاته أعلنت شركة التأمين فيدلتي المتحدة، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، وتمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (6/2020) المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر عام 2020، والموافقة على البيانات المالية للشركة لعام 2020.