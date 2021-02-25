شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع للجلسة الثانية بضعوط هبوط قطاعى البنوك والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.03% خاسراً 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5627.993 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.825 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 322.4 مليون سهم، بقيمة 2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4123 صفقة.

وهبط قطاعي البنوك والتأمين ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.53%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.37%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.15%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.86%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

وارتفع 19 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 12.35%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 5.97%، ثم سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 4.39%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 3.11%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 546 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.94%.

في سياق متصل أعلنت شركة أركان لمواد البناء، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بخصوص تعديل القرض البنكي طويل الأجل.

في السياق ذاته أعلنت شركة التأمين فيدلتي المتحدة، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، وتمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (6/2020) المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر عام 2020، والموافقة على البيانات المالية للشركة لعام 2020.