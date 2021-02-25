شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية وعقب استيعاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطال الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 730 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 845 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري في نصف عام، كما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 0.9%.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 31850 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 13460 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3901 نقطة.