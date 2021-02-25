شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع وسط انخفاض ملحوظ للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب الأسواق للتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.



ويتوقع محللون أن يرتفع الطلب على المعادن الصناعية في وقت لاحقا هذا العام بالتزامن مع التعافي الاقتصادي.



كما أن الصين يوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقوة صناعة ضخمة سوف تعزز الطلب من جانبها على المعدن الأحمر.



هذا، وتتواصل الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا خاص في ظل ارتفاع عدد الوفيات على مستوى العالم إلى حوالي مليونين ونصف المليون حالة حتى اللحظة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 4.32 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.37 دولار وأقل سعر عند 4.29 دولار.