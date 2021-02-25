شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل مستوى قياسي جديد خلال 13 شهرا بفعل مخاوف نقص المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد فى 13 شهرا ، بفعل مخاوف نقص المعروض فى السوق ، بعد انخفاض كبير فى إنتاج الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد ، واستمرار تخفيضات تحالف أوبك بلس ،مع الخفض الطوعي فى إنتاج المملكة العربية السعودية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 63.76$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 63.38$، وسجل أدنى مستوي عند 63.09$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.6% إلى مستوي 67.68$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 67.25$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.03$.

عند تسوية الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.7% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل توقعات عجز المعروض فى السوق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض إنتاج النفط فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل يوميا ، خلال الأسبوع المنتهي 19 شباط/فبراير ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،وبأكبر انخفاض ِأسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 28 آب/أغسطس 2020.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.7 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي ، والسبب الرئيسي فى هذا الانخفاض الواسع هو الطقس البارد الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخرا خاصة ولاية تكساس.

وبالنسبة للمخزونات الأمريكية، فقد سجلت ارتفاعا الأسبوع الماضي بحوالي 1.3 مليون برميل ، فى أول زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 6.5 مليون برميل.

من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها بما فى ذلك روسيا ، المجموعة المعروفة باسم تحالف أوبك بلس فى الرابع من آذار/مارس المقبل ، لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي تحديد مستويات الإنتاج خلال نيسان/أبريل القادم.

وعلى حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى أوبك بلس إن المجموعة ستناقش تخفيفا طفيفا فى قيود المعروض النفطي اعتبارا من نيسان/أبريل بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة ، لكن هناك اقتراحات من البعض تأخير تلك الخطوة بعد الانتكاسات الجديدة فى المعركة ضد وباء فيروس كورونا.

والالتزام المثالي من تحالف أوبك بلس بتنفيذ التخفيضات المتفق عليها ، مع الخفض الطوعي فى إنتاج السعودية فى شباط/فبراير وآذار/مارس المقبل ،أدي بالفعل إلى شح الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.