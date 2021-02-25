شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار طلبات البطالة.. «وول ستريت» تتلمّس الاتجاه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بشكل طفيف الخميس بعد أن أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي مرتفع، الأربعاء.

وتتلمس «وول ستريت» الاتجاهات حيث تعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط مرة أخرى، وتراجعت أسهم «تيسلا» و«فيسبوك» في تداول ما قبل افتتاح السوق.

وساعدت البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع الصادرة يوم الخميس على دعم المعنويات. فقد بلغ إجمالي مطالبات البطالة لأول مرة 730 ألفاً للأسبوع المنتهي في 20 فبراير، وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 3.4% في يناير، متفوقة على التوقعات.

واستمر المستثمرون في مراقبة ارتفاع عائدات السندات، مما أثر على الأسهم مؤخرا. وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.46% صباح الخميس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.

وتقدم عدد أقل من الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض في إصابات كوفيد-19، لكن توقعات سوق العمل للمدى القريب تشوبها الضبابية بعد عواصف شتوية ألحقت أضرارا بالغة بمناطق من جنوب الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 فبراير شباط، مقارنة مع 841 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 838 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس آذار الماضي عندما بلغت الجائحة الشواطئ الأمريكية، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة إبان الركود الكبير بين 2007 و2009. (وكالات)



