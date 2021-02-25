تطبيقات «الديليفري» تعيد صياغة مفهوم المطاعم

دبي: ”الخليج 365”

كشف ستافيك جيتلي، المستشار لدى «فروست آند سوليفان»، أمام حضور قمة جلفود للابتكار 2021، عن أن ميل الناس للبقاء في منازلهم والاستمتاع بتحضير الطعام بأنفسهم يُمثل واحداً من أكبر التحديات أمام قطاع الخدمات الغذائية في المنطقة، بينما لم تعد المنافسة من المطاعم المكتظة بالزوار على هذا القدر من الأهمية بعد الآن. وأشار جيتلي خلال جلسة «الضيافة والخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى التغييرات التي طالت آلية عمل القطاع بسبب تداعيات «كوفيد- 19»، مثل إغلاق الحدود وتعطل سلاسل التوريد وانخفاض القوة الشرائية والحد من جهود التكامل التكنولوجي. ومع ذلك، يرى جيتلي أن حالات الإغلاق الإجبارية التي فرضتها الأزمة الصحية وضعت القطاع أمام تحدٍ أكبر. وقال جيتلي: «لا بد من النظر إلى زيادة العرض بشكل جدي؛ فالخيارات المطروحة من خدمات توصيل الطعام أصبحت كثيرة للغاية، غير أن المنافسة الأكبر التي تواجهها المطاعم في الوقت الراهن لم تعد تأتي من مطعم آخر. فقد اكتشف المستهلكون خلال فترة الإغلاق متعة كبيرة في تجربة تحضير الطعام بأنفسهم».

ستافيك جيتلي: العملاء استمتعوا بتجارب تحضير أطعمتهم خلال فترة الإغلاقات

وأضاف قائلاً: «سيشهد نموذج التوزيع التقليدي المخصص للفنادق والمطاعم وشركات توريد الطعام مقابل التجزئة تغيّـراً كبيراً. سيحافظ مفهوم تناول الطعام خارج المنزل على رواجه بالتأكيد، لكن على المطاعم أن تبتكر مفاهيم جديدة للحفاظ على زوارها، لاسيما عندما يقارنون بين حصولهم على وجبات جاهزة للأكل وبين فكرة الحصول على المكونات والمقادير وتحضير الوجبات بأنفسهم». كما أشار جيتلي، إلى ضرورة تطرق قطاع الخدمات الغذائية إلى مسألة المخلفات الغذائية؛ حيث تشكل المطابخ السحابية الخيار الأمثل للمساعدة على تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف العامة.

أدريان جون: «التفاعلية» تكشف الأوقات التي يفضلها الزبائن لزيارة المطاعم

وقال أدريان جون، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «ليتس دبي» والشريك المؤسس لمطعم «مستر آند مسز برانش» خلال جلسة «الاعتماد على الشغف لاستثمار الحماس تجاه التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي»: «تقع على عاتق صناع المحتوى المتعلق بالأغذية والمشروبات مسؤولية الحفاظ على الموضوعية دون الاستخفاف بذكاء المستهلكين الغذائي، في حال رغبتهم في تعزيز تعافي وازدهار قطاع الأغذية والمطاعم في ظل الملامح الجديدة لعالمنا اليوم». وقال جون، الذي حرص على توثيق رحلته في مختلف أرجاء قطاع الأغذية والمشروبات بدبي: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة؛ وعلينا الالتزام بالموضوعية لدى سرد المحتوى. فطبق الطعام الشهي خير وسيلة لسرد قصة مؤثرة، لكن لا بد من ترابط خيوط هذه القصة. يحظى الناس اليوم بخيارات أكبر من أي وقت مضى، لكنهم يقدرون مستويات الجودة العالية. الناس أذكياء للغاية، وبالتالي سنقع في خطأ كبير عندما نقرر الاستخفاف بذكائهم الغذائي». وتابع: «نمتلك الكثير من الحلول التقنية المتميّـزة والقادرة على تنبيهنا عندما يستخدم العملاء التطبيقات ويستفيدون من العروض المتوفرة. ولذا نعمل يداً بيد مع شركائنا في القطاع لرصد أفضل الأوقات التي يتوافد فيها الناس، وأوقات انشغالهم وما يتوجب عليهم القيام به لزيادة الإقبال لديهم. فالمجتمع الغذائي هنا متنوع ومثالي».

فينيت بهاتيا: لا بد أن نكون طهاة ورجال أعمال في الوقت ذاته

وقال الشيف فينيت بهاتيا، الحائز نجمة ميشلان: «يعد زوار المطاعم من جيل الشباب العامل الأهم في المعادلة؛ لأنهم يتميزون بذوق انتقائي وعلى المطاعم أن تبذل جهوداً كبيرة لجذب اهتمامهم. تنطلق كل يوم الكثير من الصيحات والتوجهات الجديدة في العالم من حولنا وعلينا مواكبة هذه التوجهات. وتلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في انتشارها. ولا بد أن نكون طهاة ورجال أعمال في الوقت ذاته. ومن الضروري للغاية أن نسمح للزوار بالتقاط ما يشاؤون من الصور». وأكد بهاتيا لأصحاب المطاعم أن الطعام الذي يقدمونه لا يشكل سوى جزء بسيط من استراتيجية النجاح، فأجواء المطعم وجودة الخدمات مهمة للغاية، ولا بد أن تبقى كذلك.

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