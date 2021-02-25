شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن معنويات منطقة اليورو يدعم صعود الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس، بقيادة قطاعات تُعتبر مستفيدة من تعاف اقتصادي أوسع نطاقا في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبقي على سياسة نقدية ميسرة، بينما نزل سهم ستاندرد تشارترد في ظل انخفاض أرباح البنك السنوية.

كذلك تلقت الأسهم دعماً من بيانات المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو والتي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير/ شباط بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات وبين المستهلكين ما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.

وخسر سهم البنك البريطاني 2.8% حتى بعد أن استأنف توزيعات الأرباح وأكد على أهدافه للأرباح في الأمد الطويل في مؤشر على الثقة بشأن قدرته على التعافي من جائحة كوفيد-19.

لكن مؤشر قطاع البنوك الأوروبي الأوسع نطاقا أضاف 1.1% مستفيدا من ارتفاع عوائد السندات التي زادت بفضل رهانات على صعود التضخم مع تحسن الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5%، فيما اقتفت أسهم التعدين والطاقة أثر مكاسب حققتها أسعار السلع الأولية.

وضمن سلسلة من تقارير أرباح الشركات، هوى سهم أنهاوزر-بوش إنبيف، أكبر شركة لصناعة الجعة في العالم، 4.4% حتى بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية أساسية تفوق التوقعات.

وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير/ كانون الثاني. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 في فبراير/ شباط من قراءة معدلة بلغت -6.1 في يناير/ كانون الثاني ومقارنة مع توقعات عند -5.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1، وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 في الشهر الماضي. (رويترز)