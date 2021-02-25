شكرا لقرائتكم خبر عن «فينيكس» الإماراتية تستكمل تمويلاً أولياً مع نمو الطلب على «السكوتر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «فينيكس» الإماراتية المتخصصة في تشغيل خدمات التنقّل الخفيف في الشرق الأوسط، عن إكمالها مرحلة التمويل الأولية بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين دولار. يأتي ذلك بعد أن حصدت الشركة الرامية إلى تمكين الأفراد من الاستفادة من الإمكانات الحضرية ودفع المجتمعات نحو الأمام، استثماراً ثانياً بقيمة 1.2 مليون دولار من شركة «إمكان كابيتال» ومقرّها السعودية، ومن شركة «بانتيرا كابيتال» ومقرّها الإمارات.

إقبال متنام

وقال جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس «في الفترة الأخيرة، لاقت وسائل التنقّل الخفيف إقبالاً واسعاً، وازداد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، بخاصّة مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19)، بعد أن أثبتت هذه السكوترات أنّها الوسيلة الأكثر أماناً وفعالية للتنقّل لمسافات قصيرة. وفي هذا الإطار، لا بدّ من الإشارة إلى الدور الرئيسي لوسائل التنقّل الخفيف في رسم معالم المرحلة الجديدة من مشاركة الدول والمدن في التجارة».

انتشار جغرافي

وكانت شركة فينيكس حازت، قبل انطلاقتها الأوّلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على أكبر تمويل لرأس المال الاستثماري في مرحلة ما قبل الإطلاق في تاريخ الإمارات العربية المتّحدة، حيث حصّلت استثماراً قدره 3.8 مليون دولار من شركة مانيف موبيليتي. وتملك فينيكس أكبر عدد من السكوترات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، وهي تعمل حالياً في جميع أنحاء الإمارات مثل أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة كما في الدوحة، بقطر.

وشهدت نمواً سريعاً في سوق الإمارات العربية المتّحدة والشرق الأوسط منذ انطلاقتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إذ أطلقت الشركة خدماتها في دولتين وأربع مدن في أقل من 3 أشهر من العمل، وسرعان ما أرست مكانتها كشركة متخصصة في سوق التنقّل الخفيف في المنطقة، وتعتزم فينيكس استثمار هذه الأموال في جهود البحث والتطوير بما يلبّي احتياجات السوق لمواصلة خططها التوسّعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

خدمات رقمية

وكانت الشركة قد عزّزت بالفعل مكانتها الكبيرة في مجال الابتكار بعد إطلاقها أول خدمة اشتراك خاص بالسكوتر الإلكتروني في المنطقة تحت اسم «ماي فينيكس» عبر تطبيق «فينيكس» على الهاتف المحمول. فضلاً عن إطلاقها أول سكوتر كهربائية في العالم مزوّدة بحزم تعقيم مدمجة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19). إضافة إلى ذلك، سيدعم رأس المال هذا مساعي فينيكس لتصبح الشركة الوطنية المشغلة لخدمات التنقّل الخفيف الأولى في كل الإمارات السبع في العام 2021، والشركة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022.