1.5 مليار درهم مبيعات الشقق والفلل خلال الأسبوع في دبي

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 4.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1022 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 145 مبايعة للأراضي بقيمة 527.53 مليون درهم، و877 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 91 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.81 مليار درهم، منها 76 رهناً لأراض بقيمة 396.88 مليون درهم، و271 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.41 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 570 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 110 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 76 هبة بقيمة 418.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5، بقيمة 104 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 104 ملايين درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على الصعيد اليومي، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الخميس، تسجيل 236 مبايعة بقيمة 434.64 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 55.11 مليون درهم، و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 379.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ورسان الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الممزر، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة معيصم الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 827.94 مليون درهم، منها 26 رهناً لأراض بقيمة 155.9 مليون درهم، و75 رهناً لفلل وشقق بقيمة 672.04 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 570 مليون درهم، وأخرى في منطقة اليلايس 2، بقيمة 102 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 27.34 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 13 مليون درهم، وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 6 ملايين درهم.