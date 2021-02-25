شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تحصل على جائزة التميز من مؤتمر التكنولوجيا البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن حصولها على جائزة الإنجاز المتميز من مؤتمر التكنولوجيا البحرية(OTC) 2021 للشركات والمنظمات والمؤسسات، وذلك عن مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لها.

حصل مركز بانوراما على هذه الجائزة المرموقة لدوره في رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة. وقد استطاعت أدنوك تحقيق قيمة تجارية تفوق المليار دولار (3.67 مليار درهم) عبر هذا المركز منذ افتتاحه منذ ثلاثة أعوام في 2017.

ويستطيع مركز التحكم الرقمي بانوراما، الذي يقع في المقر الرئيسي لشركة أدنوك، جمع المعلومات والبيانات الفورية من مختلف شركات مجموعة أدنوك واستخدام النماذج التحليلية الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتوليد رؤى وتوصيات تساعد على اتخاذ قرارات فورية بشأن العمليات التشغيلية. ويمكن لمركز بانوراما عرض 250 ألف نقطة بيانات فورية من جميع المواقع التشغيلية وتوفير تكامل تام للبيانات بين المنشآت البحرية والبرية.

وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في أدنوك: يسعدنا جداً الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس نجاحنا في تطبيق رؤية القيادة الرشيدة التي سعت لغرس ثقافة التطوير المستمر والاكتشاف والنمو المدفوع بالابتكار في أعمالنا. لقد استطاعت أدنوك تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة من خلال الاستثمارات الذكية والمستمرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ونحن سنواصل نهجنا في تطبيق واستخدام أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي 2030.