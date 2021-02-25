شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تبحث سبل تعزيز التعاون مع «الكاربينية الإيطالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

استقبل الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اللواء ماركو موتشي مدير القطاع الثالث للتقنيات الإلكترونية في الشرطة الكاربينية في إيطاليا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات والبرامج الإلكترونية الذكية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الفريق المري بماركو موتشي والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة لشرطة دبي ثم اصطحبه في جولة إلى مركز الاتصال 901،حيث استمع موتشي و مرافقوه إلى شرح حول المركز المخصص لمكالمات الحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقاً لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».

كما اصطحب الفريق المري اللواء موتشي إلى مختبر الابتكار حيث أطلعوا على محتويات المختبر من تقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب القاعات الذكية الهادفة إلى دفع حركة الإبداع والابتكار في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، كما زاروا مركز شرطة المرقبات الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة دبي ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية.

وأهدى القائد العام لشرطة دبي، اللواء ماركو موتشي درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة الزيارة، متمنياً له دوام التوفيق.

