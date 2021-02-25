بورصة دبى تصعد بنسبة 0.78% بجلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بارتفاع 7 قطاعات

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في سياق متصل أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس والأربعين، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.
في السياق ذاته أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدر (0.40 درهم للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.5 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.
فيما أعلنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة – UFC بدءا من اليوم الخميس.
في سياق آخر أعلنت شركتا إعمار العقارية، إعمار مولز، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مارس المقبل، للنظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام 2020، واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، فيما ينظر مجلس إدارة شركة إعمار مولز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من عبد الرحمن الحارب الذي استقال من منصبه اعتباراً من 21 اكتوبر الماضي، والنظر في أمور هامة أخرى خاصة بالشركتين.