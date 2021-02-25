شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تصعد بنسبة 0.78% بجلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بارتفاع 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.78% رابحاً 19.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.2 مليون سهم محققة ما قيمته 337.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3297 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الخدمات والعقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم مجموعة الاستثمار القابضة بنسبة 14.76%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 11.27%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.3 مليون ورقة بقيمة 71.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.85%.

في سياق متصل أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس والأربعين، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.

في السياق ذاته أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدر (0.40 درهم للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.5 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.

فيما أعلنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة – UFC بدءا من اليوم الخميس.

في سياق آخر أعلنت شركتا إعمار العقارية، إعمار مولز، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مارس المقبل، للنظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام 2020، واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، فيما ينظر مجلس إدارة شركة إعمار مولز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من عبد الرحمن الحارب الذي استقال من منصبه اعتباراً من 21 اكتوبر الماضي، والنظر في أمور هامة أخرى خاصة بالشركتين.