شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: قدمنا حوافز متنوعة للحد من تأثير جائحة كورونا على مجتمع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، على العلاقة الطيبة الممتدة بين الحكومة وبين غرفة التجارة الأمريكية في العديد من المجالات الاقتصادية ؟، والتعاون المشترك وتبادل الأفكار ،لافتا ان كوفيد 19 أثر ليس فقط على مصر بل على العالم أجمع، فى حين أن مصر تعاملت مع الأزمة مبكرا وبحلول غير تقليدية برغم تأثيرها على معدل النمو المتوقع لنا الذى كان سيبلغ 6%.

أضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت صحة المصريين كأولوية أولى خلال التعامل مع الجائحة من خلال دعم الصحة بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض اعداد المصابين والموتى بسبب الجائحة، وذلك من خلال تطبيق البروتكولات المتعلقة بعلاج المرض وبالتعاون مع كافة المؤسسات العامة والخاصة ونشر البرتوكول بوسائل التكنولوجيا المختلفة منعا لانتشار المرض بشكل أكبر، وبالتالي تم تخصيص مليارات الجنيهات للصحة لمواجهة تداعيات المرض بجانب دعم العديد من القطاعات المختلفة التي تأثرت بالجائحة خاصة مبادرة 100 مليون صحة.

أوضح مصطفى مدبولى، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات من البنك المركزى لتخفيف أثار الجائحة على مختلف القطاعات من خلال تأجيل الديون وغيرها من الحوافز التي ساهمت بشكل كبير في احتواء الآثار السلبية.