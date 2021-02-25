شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للجودة يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لـ 15 متدرب بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة ان هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور المعهد للنهوض بمنظومة الجودة ونشر ثقافتها وتوحيد مفهومها وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى حرص الوزارة متمثلة في المعهد القومي للجودة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية لنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدورها في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.
ونوه رئيس المعهد القومي للجودة الى الدور الهام للتدريب المتخصص فى مجال نظم الجودة الحديثة في القطاعات الصناعية والخدمية لتحسين جودة المنتجات وإرضاء العملاء، مشيراً إلى ان المعهد قام بتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لمجموعة من الدارسين من كافة القطاعات بالتعاون مع مركز الدراسات الوطنية التابع لديوان عام محافظة المنوفية وذلك بهدف نشر ثقافة ومفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها في المحافظة.