شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة توعوية أثرية للطلاب ذوى الهمم بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة سوهاج، رحلة توعوية لمجموعة من 24 طالباً من ذوي الهمم لمدة يومين إلى محافظة أسوان، وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية قسم الدمج بمحافظة سوهاج.

وأشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة إلى أن هذه الرحلة تأتي في إطار مبادرة "اعرف بلدك" والتي أطلقتها الهيئة منذ ديسمبر الماضي لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكافة مراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأوضحت إيمان محمود أنه من المقرر أن يتضمن برنامج هذه الرحلة زيارة السد العالي ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومعبد كوم أمبو.

جدير بالذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة" اعرف بلدك" خلال الفترة من ديسمبر وحتى مارس 2021، لتنشيط السياحة الداخلية وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية للحفاظ عليها وليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة المصرية.