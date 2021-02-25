الاقتصاد

المئات يشيعون جثمان المهندس حسين صبور بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثمان المهندس حسين صبور بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، عصر اليوم الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما شارك في تشييع الجثمان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عمرو جزارين، عمرو فتوح أعضاء الجمعية، محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

 

وكان المئات من أهالي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، عصر اليوم الخميس، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، قد أدوا صلاة الجنازة على الراحل بمسجد حسن الشربتلي عقب صلاة الظهر، وشارك في صلاة الجنازة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية العقارية، عمرو شعيرة، أحمد منير عز الدين، أعضاء جمعية رجال الأعمال، والنائبان طارق شكري ومحمد السلاب.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا