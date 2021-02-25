شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية جديدة الآن ليبتعد عن مستوى 63.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 65.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 62.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد