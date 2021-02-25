شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة يفوق التوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعة بمقدار 3.4%، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.9% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.5%.

كما صدرت طلبيات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 1.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.6% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.1%،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.