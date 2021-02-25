شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 7 أسابيع قبيل بيانات النمو فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، عقب الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 89.69 نقطة الأدنى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.14 نقطة.

أنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2% ، بعد انتعاش مؤقت فى مستويات العملة الأمريكية.

يأتي هذا الهبوط بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسهم الأمريكية فى وول ستريت يوم الأربعاء ،عقب الجزء الثاني من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1.3% ليتداول للمرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة فوق حاجز 32 ألف نقطة ،وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق ،وزاد مؤشر ناسداك بحوالي 0.3 %.

كرر "جيروم باول" يوم الأربعاء أمام اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي أن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ، وقلص المخاوف حيال التضخم ما لم تبدأ الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة.

قال باول أن التضخم يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدف ،لكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة فإن البنك المركزي لديه أدوات لمكافحة ذلك.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة الثانية خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن طلبيات السلع المعمرة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع /2020 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 4.2% ،وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 4.0%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمو بمعدل 33.1% فى الربع الثالث ،والتي تعد أفضل قراءة فصلية لنمو الاقتصاد الأمريكي على الإطلاق.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.828 مليون فى الأسبوع المنتهي 19 شباط/فبراير من 0.861 مليون الأسبوع الأسبق.

وتصدر أيضا ، طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.9% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 0.5% فى كانون الأول/ديسمبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% من ارتفاع بنسبة 1.1% الشهر السابق.