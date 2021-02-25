شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.0% إلى 1,787.31$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,805.23$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,805.44$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 4.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.448 %.

وقفز العائد منذ مطلع الشهر الجاري بأكثر من 35% ،بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

وخلال الجزء الثاني من شهادته النصف سنوية كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب التأكيد بأن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ،وقلص المخاوف حيال التضخم ما لم تبدأ الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.08 طن متري، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,106.36 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 أيار/مايو 2020.