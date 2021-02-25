شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 25-2-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع 1 يورو1 يورو ليسجل 4.58 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.56 ريال سعودى.

وفى سياق متصل جرى تداول اليورو قرب الحد الأعلى لنطاق سجله في الآونة الأخيرة عند 1.2178 دولار، قرب أعلى مستوى في شهر تقريبا البالغ 1.2180 دولار والذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

لكن الدولار صعد مقابل بقية عملات الملاذ الآمن التقليدية الأخرى، ليحافظ على مكسب مستمر منذ يومين ويُتداول عند 105.875 ين ويتماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 90.945 فرنك سويسري الذي بلغه أثناء الليل.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.58 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.56 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.21 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.27 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى .

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 216.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.13 ريال.

هبط الذهب اليوم الخميس إذ حومت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، بيد أن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1797.73 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1795.90 دولار. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 216.43 ريال بما يعادل 57.70$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 198.40 ريال بما يعادل 52.89$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 189.38 ريال بما يعادل 50.49$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 162.33 ريال بما يعادل 43.28$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 126.25 ريال بما يعادل 33.66$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 108.22 ريال بما يعادل 28.85$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,731 ريال بما يعادل 1,795$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,515 ريال بما يعادل 403.92$

سعر كيلو الذهب

بنحو 216,433 ريال بما يعادل 57,701$