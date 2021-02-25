تباطؤ نمو إقراض شركات منطقة اليورو

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أن إقراض شركات منطقة اليورو تباطأ الشهر الماضي إذ توقفت تدفقات الائتمان الجديدة إثر عودة التكتل للركود وتضييق البنوك لإمكانية الحصول على الائتمان.

وتباطأ نمو الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى سبعة بالمئة في يناير من 7.1 بالمئة في الشهر السابق، وهو مستوى مرتفع نسبيا ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.4 بالمئة الذي سجله في مايو.

لكن التدفق الشهري للائتمان إلى الشركات سجل سالب 0.2 مليار يورو، حيث قوبلت الزيادات الصغيرة في أكبر دول التكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بانخفاضات في أماكن أخرى من بينها إسبانيا وهولندا.

كما تباطأ نمو إقراض الأسر مسجلا ثلاثة بالمئة من 3.1 بالمئة في الشهر السابق، ليسجل استقرارا بوجه عام منذ أبريل.

كما زاد معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس في الغالب عمليات شراء السندات الوفيرة للبنك المركزي الأوروبي، إلى 12.5 بالمئة من 12.4 بالمئة في الشهر السابق، بما يتسق مع توقعات السوق.