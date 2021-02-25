ارتفاع معنويات منطقة اليورو أكثر من المتوقع فى فبراير

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة الخدمات وبين المستهلكين مما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.

وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 في فبراير من قراءة معدلة بلغت -6.1 في يناير ومقارنة مع توقعات عند -5.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1.

وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 في الشهر الماضي.